Британський Economist анонсує публікацію книжки про Одесу

Сьогодні в американському видавництві Norton & Company виходить друком книга професора Джорджтаунського університету (США) Чарльза Кінга "Одеса - геній і смерть у місті мрій" (Чарльз кінг спеціалізується на дослідженнях східно- та південноєвропейської тематики. Зокрема, його перу належить "Історія Чорного Моря", видана 2004 року видавництвом Оксфордського університету. - УНІАН).

Британський часопис "Економіст" анонсував вихід книги про Одесу, назвавши її "гідним внеском в історію одного із найменш відомих з найвеличніших європейських міст". Автор вважає, що Одеса "не піддається категоризації", і вона залишається " в норовливій самоті і як частина незалежної України".

Автор подає історію Одеси через галерею персоналій, що її творили - від Жозе Паскуаля Домінго де Рібас-і-Бойона і до Володимира Жаботинського, одного із засновників теорії сучасного сіонізму, згадуючи при цьому відвідини міста Марком Твеном в 1867 році, коли, він, спостерігаючи раціонально і геометрично вивірені одеські бульвари, на яких вирує космополітичне життя, писав: "Куди оком не кинь - Америка".

"Поєднання краси і недоглянутості притаманне Одесі і посьогодні, - пише в своїй рецензії , цитуючи Чарльза Кінга, "Економіст". - Стрімкі сходи, що піднімаються від затоки до статуї найлюбленішого одеського губернатора герцога де Рішельє, контрастують із неоковирною сучасною будовою морвокзалу. Старовинні гранд отелі затрапезні і недоглянуті. Репутація корумпованого міста знаходить підтвердження за підтвердженням". І все ж найсумніші дні Одеси, вважає американський автор книги про місто, вже позаду.