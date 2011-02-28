Водна "Формула-1" покаже, наскільки Україна готова до Євро-2012
Аргументи голови Київської ОДА
Проведення у липні цього року на Київсьому водосховищі одного з етапів Чемпіонату світу з водної "Формули-1" може стати своєрідним тестом для України щодо готовності до проведення Євро-2012.
Про це в інтерв’ю УНІАН заявив голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.
"Якоюсь мірою це дійсно так. Ті люди, які приїдуть з усього світу на “Формулу”, будуть давати оцінку нашій державі щодо готовності до проведення у 2012-му Євро", - сказав він.
За словами губернатора, зокрема, буде оцінюватися якість доріг, рівень готелів, рівень ставлення до іноземців і демократії, «про яку ми говоримо». Крім того, додав він, люди, які приїдуть, будуть давати оцінку безпеці, життєвому рівню України.
"Саме тому наше завдання - провести цей захід на дуже високому рівні, щоб обличчя держави не було спотворено, а навпаки, підтверджено та підвищено", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.