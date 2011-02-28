ЄБРР, МВФ і СБ просять Азарова ще раз добре подумати

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) просять уряд України ще раз проаналізувати можливі негативні наслідки в результаті ухвалення законопроекту № 8053 «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Про це йдеться в листі представництв ЄБРР, МВФ і СБ в Україні від 23 лютого на адресу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми вважаємо, що цей законопроект, у разі його ухвалення, створить державну монополію на експорт зерна і призведе до фактичного усунення приватних зернотрейдерів з ринку», — говориться в листі.

Представники міжнародних фінансових організацій зазначають, що цей законопроект «посилає негативний сигнал» інвесторам, які розглядають можливість довгострокових інвестицій у виробництво і переробку зернових.

У листі зазначається, що іноземні зернотрейдери вже припиняють роботу в Україні, а деякі з них розглядають можливість відходу з українського ринку.

Як повідомляв УНІАН, Американська торгова палата в Україні вважає, що ухвалення змін до Закону «Про державну підтримку сільського господарства України», запропонованих законопроектом № 8053, може призвести до економічної ізоляції України.