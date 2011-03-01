Будівництво метро поновили сильним вибухом

У Дніпропетровську поновлено будівництво метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

«Минулої суботи у стовбур № 14 на станції «Центральна» було просвердлено 76 шпурів, у які було закладено вибухівку, і проведені підземні вибухові роботи. У результаті утворилося близько 60 тонн гранітної породи, яку сьогодні метробудівці почали піднімати вгору», - сказав губернатор.

За його словами, в даний час готується постанова Кабінету міністрів про виділення в березні поточного року 30 млн. грн. на будівництво дніпропетровського метро.

За словами О.ВІЛКУЛА, за дорученням Президента України і уряду у стислі терміни складено програму робіт з будівництва метрополітену в Дніпропетровську. Губернатор уточнив, що до 2015 року планується спорудити три станції метрополітену, будівництво яких було припинено більш як десять років тому.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення профінансувати будівництво Дніпропетровського метрополітену у 2011 році на суму 20 млн. грн. за рахунок коштів за програмою “Державні капітальні витрати, які розподіляються Кабінетом міністрів України” (постанова № 55 від 31 січня 2011 р.). Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство фінансів. Одержувачем є Державне підприємство “Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену”.

Нагадаємо, 12 жовтня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що у 2011 р. на будівництво метро у Дніпропетровську з Держбюджету планується виділити 250 млн. грн.