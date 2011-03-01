За тиждень великооптові ціни на бензин змінилися

З 21 по 28 лютого середні в Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,8-2,9% (в середньому на 2,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 21 по 28 лютого середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 2,8%, або 290 грн./тонна, – до 10490 грн./тонна; на бензин А-92 – збільшилися на 1,8%, або 190 грн./тонна, – до 10600 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 2,2%, або 240 грн./тонна, – до 11310 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 2,9%, або 270 грн./тонна, – до 9530 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.