Заповідники зароблятимуть на екотуризмі

Розвиток природно-заповідного фонду України повинен стати одним із основних пріоритетів розвитку української держави. За словами міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, це - «зелене світло» для розвитку в країні екологічного туризму й рекреаційної інфраструктури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

За словами міністра, екотуризм – вид туризму, який динамічно й швидко розвивається в світі. На тлі країн - «курортних важкоатлетів», Україна з її унікальними природними комплексами може підвищити свій статус саме за рахунок цієї туристичної галузі. Крім того, заповідні території можуть стати відповідною базою для розвитку й підтримки традиційних ремесел, а також бджільництва, вівчарства, кінних господарств, не говорячи вже про виробництво сувенірної продукції, заготівлю грибів, ягід, лікарських рослин, зелений туризм у сільській місцевості. Як наслідок – самі заповідники зможуть заробляти більше коштів і вийти на певний рівень рентабельності.

Водночас, розвиток природно-заповідної справи є одним із пріоритетів європейської інтеграції України, зазначив керівник Мінприроди. Основні вимоги щодо вступу до Європейського Союзу передбачають швидке впровадження стратегії сталого розвитку, при чому не лише на папері, але й її реалізацію на практиці.

«Потрібно чітко розуміти: природне середовище є не лише місцем існування людини, а й природним капіталом, який, у свою чергу, надає людині безліч ресурсів і послуг. Тому стратегічне завдання Мінприроди полягає в максимальному підвищенні ефективності використання природного капіталу, нарощуванні інвестицій до заповідного фонду, а також інтеграції в європейські процеси охорони навколишнього середовища», - акцентував М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.