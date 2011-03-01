У січні середня зарплата скоротилася на 12,6%

Середня заробітна плата по Україні з розрахунку на одного штатного працівника в січні 2011 року скоротилася на 12,6%, порівняно з груднем 2010 року, і на 1 лютого ц.р. склала 2297 грн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах та їх окремих підрозділах з кількістю найнятих робітників 10 і більше чоловік.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в січні, порівняно з груднем 2010 року, скоротилася на 17,3% – до 3453 грн., по Київській області – на 11,7%, до 2336 грн., по Севастополю – на 18,7%, до 2204 грн.

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками січня зафіксований у Тернопільській області – скорочення порівняно з груднем 2010 року на 21,6%, до 1610 грн., Чернігівській, – на 12,7%, до 1703 грн. і Волинській – на 13,7%, до 1722 грн.