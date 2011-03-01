Нафтогаз повернув своїх співробітників до Єгипту

НАК «Нафтогаз України» повернула своїх співробітників до Єгипту після евакуації у зв`язку з масовими безладами в цій країні.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН.

«Всі наші співробітники вже повернулися до Єгипту», – сказав він.

При цьому він уточнив, що робота на об`єктах компанії в Єгипті не припинялася.

Як повідомлялося, на початку лютого НАК «Нафтогаз України» евакуювала 23 співробітників із Єгипту.

Нагадаємо, 13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки й розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East) у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв. км. Згідно з умовами Концесійної угоди, період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.

За час реалізації проекту компанією пробурено 12 пошукових і 2 розвідувальних свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні видобувні запаси нафти й газу на трьох родовищах оцінюються в 10 млн. тонн умовного палива. Здійснюється оцінка запасів на двох інших родовищах.

НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати організаційно-правові заходи і виконувати дослідні та технологічні роботи на родовищах з метою нарощування видобутку нафти й газу.