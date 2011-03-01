В УНІАН розпочала роботу лабораторія «Зроби себе сам»

В інформаційному агентстві УНІАН започатковано соціальний проект – постійно діючу лабораторію “Зроби себе сам”.

Проект, який реалізовуватиметься спільно із Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічний наук України та Майстернею конструювання особистості, спрямований на підтримку обдарованих дітей і сім’ї, як основи створення гармонійної та неординарної особистості.

“Лабораторія “Зроби себе сам” від сьогодні починає діяти в агентстві УНІАН. Вона працюватиме по суботах і неділях”, - повідомив на презентації проекту головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

За задумом організаторів, проект передбачає проведення на базі агентства серії щотижневих тренінгів, семінарів і майстер-класів популярних в Україні і за кордоном лекторів, відомих педагогів, особистостей, які досягли значних успіхів у різних сферах життя.

“В ході реалізації проекту будуть використані прикладні методики нейролінгвістичного програмування світових і вітчизняних майстрів, новітні методики розвитку особистості і стимулювання реалізації потенціалу кожного учасника”, - зазначив координатор Майстерні конструювання особистості Валентин БАДРАК.

За його словами, “робота лабораторії заснована на новаторських висновках організаторів: кожна людина здатна досягти фантастичних результатів у будь-якому виді діяльності; кожен здатний і повинен зробити вибір щодо власного життєвого шляху, стати автором своєї долі”.

“Наш девіз – зробити успішним і щасливим кожного українця”, - наголосив В.БАДРАК.

У свою чергу, директор Інституту обдарованої дитини Володимир КАМИШИН заявив, що ті наукові дослідження, які проводяться в установі, повинні втілюватися у життя, сприяти розвитку дітей, у тому числі й через реалізацію таких соціальних проектів.

“Усі діти – обдаровані. Наше завдання – зробити так, щоб ці нахили і здібності були розвинені”, - сказав В.КАМИШИН.

Окрім цього, як заявляють учасники проекту, лабораторія “Зроби себе сам” орієнтована на батьків, педагогів, тренерів, а також людей, що намагаються розширити свій потенціал.

“Проект відкриє батькам і педагогам можливості стимулювання розвитку дітей, розвитку обдарованих особистостей, а також допоможе людям стати щасливими”, - наголосив В.БАДРАК.

Перший семінар, який проведе у лабораторії “Зроби себе сам” В.БАДРАК, відбудеться 19 березня о 15.00 на тему: “Гармонійні стосунки у парі. Сім принципів побудови сімейного щастя” (Київ, Хрещатик,4, тел. для запису – 044 279 33 53 або за ел. поштою: vika@unian.net).