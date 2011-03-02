Голова СМДА: всі за те, щоб ми вирішували два питання

Влада Севастополя має намір збудувати легкоатлетичний стадіон на місці, де останні 20 років розміщується дрібнооптовий продовольчий ринок «Чайка», а до того був стадіон міської футбольної команди, що виступала у другій лізі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова МДА Валерій САРАТОВ, коментуючи вчорашнє пікетування будівлі міськадміністрації працівниками ринку. «Я думаю, всі за те, щоб ми вирішували два питання: це збереження робочих місць дрібних підприємців, і створення умов для того, щоб наші люди займалися спортом, фізкультурою», - сказав він. На думку В.САРАТОВА, «зараз логічно збудувати легкоатлетичний стадіон і віддати його ДЮСШ №1, адже практично без бази залишили людей, котрі займаються легкою атлетикою, тому ніяких заходів проти ринку “Чайка” немає».

За його словами, «зараз треба відновити соціальну справедливість відновленням стадіону «Чака» для того, щоб він теж міг працювати для людей».

За твердженням голови МДА, підприємці не повинні залишитися без робочих місць, тому ринок буде перенесений в район «соловйовських» складів (новостворений торговий комплекс на місці колишніх продовольчих складів по вулиці Соловйова - УНІАН), де, за його словами, є земельна ділянка площею 2,6 гектара. «Ми хочемо, щоб ринок туди перемістився. Треба в плановому порядку здійснити цю роботу», - сказав В.САРАТОВ.

За інформацією СМДА, в Севастополі сьогодні функціонує 31 ринок, на яких працює близько 13 тисяч чоловік.