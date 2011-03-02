Танковий завод у Харкові буде збережений

Корпорація «Укроборонпром» призначить нового керівника ДП «Завод ім. Малишева» - провідного підприємства в Україні з виробництва бронетехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За словами губернатора, можливо, що це оборонне підприємство очолить людина з команди колишнього генерального директора заводу Григорія МАЛЮКА.

«Упевнений, що як новий директор заводу буде підібраний професіонал. Ми попросили залишити на заводі ту команду, яку ми зібрали на підприємстві для виведення його з кризи. На підприємство вдалося запросити людей, які працювали ще разом з генеральним директором Г.МАЛЮКОМ. «Укроборонпром» погодився залишити нинішню команду», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор повідомив, що генеральний директор новоствореного об`єднання «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН запевнив, що завод буде збережений як єдине ціле, а також він не буде розділений на кілька виробничих майданчиків, не виділятимуться окремо підприємства, які приносять прибуток і які генерують збитки.

«Упевнений, з таким підходом, який існує сьогодні в державі, завод буде забезпечений багатомільйонними замовленнями на найближчі 3-5 років», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 р. завод ім. Малишева» вийшов з концерну «Бронетехніка України» і увійшов до складу об`єднання «Укроборонпром», створеного за указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.