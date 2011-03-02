Уряд збиває ціни на борошно та хліб

Комітету з державного матеріального резерву України доручено забезпечити реалізацію 18 тисяч тонн зерна державного матеріального резерву підприємствам системи резерву за середньою ціною закупівлі з урахуванням витрат на зберігання - з подальшим відпуском борошна хлібопекарським підприємствам.

Про це повідомляється на сайті Держкомрезерву.

«Ці кроки здійснюються з метою недопущення стрімкого зростання цін на борошно та хліб масових сортів», - підкреслила перший заступник голови Держкомрезерву Олена ТАРАНЕНКО.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Кабінет міністрів виділить частину зерна з державного резерву на виробництво масових сортів хліба. Пропонується визначити одержувачем зерна державного резерву - державні зернопереробні підприємства системи державного матеріального резерву.

Відповідною постановою (№159 від 23 лютого ц.р.) Кабінет міністрів доручив Державному агентству резерву забезпечити реалізацію 18 тис. тонн зерна держматрезерву підприємствам системи держрезерву за середньозваженою ціною закупівлі для подальшої переробки на борошно.

Згідно з документом, борошно використовуватиметься підприємствами для виготовлення соціальних сортів хліба і хлібобулочних виробів. Ціна борошна для реалізації повинна бути встановлена Міністерством аграрної політики і продовольства за згодою Міністерства економічного розвитку і торгівлі.