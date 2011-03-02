Хрещатик тепер перекриватимуть через танці

Київська міськдержадміністрація підпримала ініціативу телеканалу “Інтер” про проведення всеукраїнського танцювального проекту на Майдані Незалежності щосуботи з 12 березня до 21 травня.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 9 лютого №178, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

У документі зазначається, що відповідальність за підготовку та проведення заходу взяв на себе “Інтер”.

Головному управлінню контролю за благоустроєм КМДА доручено видати дозвіл на тимчасове порушення благострою під час підготовки та проведення заходу з 22.00 8 березня до 24.00 23 травня на Майдані Незалежності.

У розпорядженні зазначається, що у разі виникнення потреби у проведенні державних заходів у період з 12 березня по 21 травня на Майдані Незалежності проведення танцювального проекту буде тимчасово призупинено з відповідним продовженням терміну його проведення.

Згідно з розпорядженням КМДА, для забезпечення проведення танцювального конкурсу здійснюватиметься перекриття Хрещатика (від вулиці Городецького до вулиці Інститутської) з 24.00 11 березня до 6.00 13 березня, а також у вихідні до 22 травня включно.