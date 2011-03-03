Уряд пообіцяв МВФ ввести мито на імпортні нафтопродукти

Кабінет Міністрів України пообіцяв Міжнародному валютному фонду (МВФ) прийняти «всі необхідні заходи», щоб ввести мито на імпортні нафтопродукти.

Така обіцянка українського уряду закріплена в проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику (МЕФП), узгодженому українською стороною і місією МВФ за результатами її роботи в Києві 1-14 лютого 2011 року, пише видання «Дзеркало тижня. Україна».

«Заради досягнення мети Президента зробити Україну привабливою для інвестицій і покращити позицію країни в системі міжнародних економічних рейтингів і сприйняття ми (Кабмін – УНІАН) сповнені рішучості створити кращі умови, зокрема рівні правила гри для всіх інвесторів, усуваючи перешкоди для початку діяльності та розширюючи діапазон діяльності приватного сектора», – йдеться в тексті меморандуму.

Зокрема, «для недопущення втрати надходжень до держбюджету», уряд планує вжити «всі необхідні заходи з метою запобігання безмитному неоподатковуваному імпорту нафтопродуктів в Україну компаніями». При цьому, як зазначено в тексті меморандуму, Кабінет Міністрів замислював виконати обіцяне ще до кінця лютого 2011 року, проте, як відомо, досі цього зроблено не було.

«Ми вважаємо, що структурні реформи на підтримку цієї діяльності прискорять економічний розвиток, сприятимуть потужному й сталому зростанню, приведуть до додаткових бюджетних надходжень і покращать стан платіжного балансу», – підкреслюється в проекті угоди між Кабміном, Нацбанком України і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. Україна почала спеціальне розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження. Міністерство енергетики та вугільної промисловості підтримує введення мит незалежно від країни походження на бензини – 130 євро за тонну, на дизпальне – 80 євро за тонну.

Українські НПЗ неодноразово заявляли, що одержують нафту для переробки за світовими цінами, тоді як країни Митного союзу, зокрема Білорусь, працюють на дешевшій сировині й формують значну частку імпорту нафтопродуктів в Україні. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

У свою чергу, імпортери нафтопродуктів пояснюють зростання цін подорожчанням нафти в світі й підвищенням акцизів, яке було ініційоване урядом і підтримане Верховною Радою. На їхню думку, введення мит приведе до подальшого зростання ціни на якісні нафтопродукти, оскільки їх пропозиція з боку вітчизняних НПЗ відсутня, що спричинить загальне подорожчання пального в країні. Імпортери вважають, що уряд фактично перекладає витрати на модернізацію НПЗ із їх власників на споживачів.

Свою стурбованість можливим введенням мит у спільному листі прем`єр-міністру України висловили посольства Литви, Румунії та Польщі.