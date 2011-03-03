50 міліціонерів шукали міну на центральному ринку в Севастополі

У Севастополі невідомий «замінував» сьогодні центральний ринок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міського управління міліції, о 12.45 до чергової частини УМВС зателефонував чоловік і повідомив, що заміновано одне з торгових місць на центральному ринку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби, керівництво УМВС, співробітники МНС.

Було проведено огляд торгової точки, вибухівки не виявлено. У заходах брали участь 50 співробітників міліції й 22 співробітники МНС.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом явного хибного повідомлення про замінування. Співробітниками міліції проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення й затримання особи причетної до злочину.