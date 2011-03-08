Louis Vuitton виготовлятиме ювелірні речі, годинники та парфуми

Найбільша світова група компаній із виробництва товарів категорії люкс, французька Louis Vuitton Moet Hennessy придбала відому італійську компанію Bulgari, що спеціалізується на виробництві ювелірних виробів, годинників і парфумів.

Угода здійснюється у вигляді обміну акціями. LVMH отримала 51% акцій у капіталі Bulgari, а італійська компанія – 3,5% акцій французької групи. Угоду проведено з урахуванням загальної вартості Bulgari, яка становить 3,7 млрд. євро, повідомляє ІТАР-ТАСС.

LVMH після придбання Bulgari значно зміцнить свої позиції на ринку ювелірних виробів і годинників. Як зазначають фахівці, Bulgari дозволить LVMH стати справжнім конкурентом групі Richemont, до якої входить знаменита компанія Cartier.