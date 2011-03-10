З піратського полону звільнили танкер з українцями на борту
У неволі - з жовтня минулого року
Пізно ввечері 9 березня з полону сомалійських піратів було звільнено танкер York (захоплений у жовтні 2010 року), на борту якого перебувають двоє громадян України.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, танкер прямує до одного з безпечних портів регіону. Здоров’ю та життю громадян України ніщо не загрожує.
Звільнення судна стало можливим завдяки роботі низки закордонних дипломатичних установ та МЗС України в цілому.
Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО визначив забезпечення звільнення всіх українських моряків, які перебувають у полоні, одним із пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ України.
Протягом останніх 12 місяців із піратського полону було звільнено 35 громадян України.