З піратського полону звільнили танкер з українцями на борту

Пізно ввечері 9 березня з полону сомалійських піратів було звільнено танкер York (захоплений у жовтні 2010 року), на борту якого перебувають двоє громадян України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, танкер прямує до одного з безпечних портів регіону. Здоров’ю та життю громадян України ніщо не загрожує.

Звільнення судна стало можливим завдяки роботі низки закордонних дипломатичних установ та МЗС України в цілому.

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО визначив забезпечення звільнення всіх українських моряків, які перебувають у полоні, одним із пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ України.

Протягом останніх 12 місяців із піратського полону було звільнено 35 громадян України.