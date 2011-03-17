На екс-голову правління банку «Київ» завели кримінальну справу

Прокуратурою столиці порушено кримінальну справу стосовно колишнього голови правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ».

Про це УНІАН повідомили у прес-групі прокуратури Києва.

Встановлено, що він, зловживаючи службовим становищем, завдав матеріальних збитків банку у розмірі понад 5,6 млн. грн. (ч. 2 ст. 364 КК України).

Як встановлено у ході прокурорської перевірки, в червні 2006 року було укладено договір між позичальником та АКБ «Київ» про надання кредиту в сумі 700 тис. дол. для придбання земельних ділянок в с. Погреби Броварського району Київської області. Додатковою угодою кредит збільшено до 768 тис. дол. Згідно з заявами на видачу готівки, позичальником повністю отримано кредитні кошти готівкою. Однак додаткові угоди до договору про надання кредиту, заяви на отримання готівки позичальник не підписувала, договорів купівлі земельних ділянок не укладала і не підписувала, акти про право власності на земельні ділянки не отримувала. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи, документи підписані не позичальником, а іншою особою.

Таким чином, колишній голова правління АКБ «Київ» підписав договір про надання кредиту та додаткові угоди до нього, а також надав розпорядження бухгалтерії про видачу коштів за вказаним кредитом особі, яка не мала права на їх отримання, та розпорядився за вказані готівкові кошти придбати зазначені вище земельні ділянки, оцінку яких ніхто не робив.

Отримані в АКБ «Київ» за кредитним договором та додатковими угодами кредитні кошти банку не повернуто і станом на січень цього року прострочена заборгованість становить понад 5,6 млн. грн.

Кримінальну справу доручено розслідувати слідчому прокуратури Шевченківського району столиці.

На даний час вживаються заходи до накладення арешту на зазначені земельні ділянки, поінформували в прокуратурі Києва.