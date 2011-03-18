Могильов нагородив даішника, побитого охороною нардепа

У Луганській області інспектор ДАІ старший сержант міліції Олексій КОСЯКОВ, який постраждав під час інциденту з охоронцем народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, нагороджений знаком МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Луганській області.

Згідно з повідомленням, вручення нагороди відбулося сьогодні в Луганській обласній лікарні в нейрохірургічному відділенні, де інспектор перебуває на лікуванні.

У відповідному наказі міністра внутрішніх справ зазначено, що «за добросовісне виконання службових обов`язків і проявлену принциповість Олексій КОСЯКОВ нагороджений знаком МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня. Нагороду в присутності керівництва УДАІ вручив заступник начальника УМВС України в Луганській області полковник міліції Олександр ФЄФЄЛОВ, - повідомляє ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, скандал за участю народного депутата від ПР Володимира ЛАНДІКА і працівників ДАІ розгорівся в минулі вихідні в Луганську. Нібито працівники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з ДАІшниками через те, що ті «вимагали хабар». Внаслідок інциденту постраждав один з інспекторів ДАІ – О.КОСЯКОВ .

У ДАІ звинуватили депутата В.ЛАНДІКА в підбурюванні до побиття правоохоронця.

Спочатку народний депутат повністю заперечував свою провину і провину охоронця в побитті працівника ДАІ, однак пізніше визнав провину свого охоронця в інциденті.

«Мій помічник визнав, що був не правий. Я його підтримую в цьому, - сказав депутат. - Що саме відбувалося між ним та інспектором того дня, цього я не бачив». Депутат запевнив, що його помічник приїжджав до інспектора ДАІ О.КОСЯКОВА в обласну лікарню, вибачився перед ним і запропонував допомогу, але той сказав, що коштами на лікування забезпечений і відмовився від грошей. «Вони потисли один одному руки. І оскільки помічник - мій підлеглий, то я зрозумів, що й мені треба вибачитися. Тим паче, зараз піст», - заявив В.ЛАНДІК.