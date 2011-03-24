Міліція розкрила вбивство судді Шевченківського райсуду Києва

Міліція розкрила вбивство судді Шевченківського району Києва Сергія Зубкова.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, зауваживши, що всі інші подробиці розкриття цього злочину сьогодні о 14.00 на брифінгу в МВС розповість міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, увечері, 21 березня, в Києві в під`їзді свого будинку на вул. Голосіївській було вбито суддю Шевченківського районного суду Сергія ЗУБКОВА. На його тілі були виявлені вогнепальні поранення, зокрема в голову, і три ножові поранення

22 березня заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК висловив сподівання на швидке розкриття цього вбивства.

«Звичайно, буде багато роботи, але злочинці залишили багато слідів. Їх буде цілком достатньо, щоб знайти злочинців», - сказав він. «Такого маскараду ми практично ніколи не бачили. Вони взяли інвалідний візок. Один сів у інвалідний візок, інший віз його. Зайшли, вбили, більше подробиць я сказати не можу, але є очевидці, які описали це. Зокрема, консьєржка бачила це», - сказав В.ФАРИННИК, наголосивши при цьому, що органи внутрішніх справ поки не мають інформацію щодо причин вбивства. Однак заступник міністра зауважив, що вбитий суддя протягом десяти років розглядав цивільні справи.