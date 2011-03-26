Україна переходить на «літній» час
11:44, 26 березня 2011Суспільство
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Україна 27 березня о третій годині ночі за київським часом переходить на «літній» час.
Стрілки годинника будуть переведені на 1 годину вперед.
Перехід на «літній» час здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.
Перехід на «літній» час традиційно здійснюється в останню неділю березня.
Практика щорічного переходу на «зимовий” і «літній» час застосовується зараз у більш ніж 100 країнах світу. На думку експертів, це сприяє раціональнішому розподілу електроенергії, використанню світлового дня. У ряді країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних особливостей.
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