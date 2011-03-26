Помер відомий співак Олександр Барикін (фото)
16:02, 26 березня 2011Суспільство
11614 0
Після концерту забрали в лікарню...
|Олександр Барикін на обкладинці платівки з альбомом «Эй, смотри»
Як повідомляє Газета.ру, за інформацією з оточення артиста, можливою «причиною смерті став широкий інфаркт».
«Після концерту Сашу забрали до лікарні, і там він помер... Проблеми зі здоров`ям почалися у Барикіна ще в січні, він лікувався в кардіологічному центрі», - сказали в оточенні артиста.
Популярність прийшла до О.БАРИКІНА після виконання таких пісень, як «Острів», «Букет», «Аеропорт», «Програма передач на завтра» і «Рятувальний круг». Він працював з Аллою ПУГАЧОВОЮ, Володимиром КУЗЬМІНИМ, Ігорем НІКОЛАЄВИМ, співробітничав з композитором Давідом ТУХМАНОВИМ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter