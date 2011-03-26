Помер відомий співак Олександр Барикін (фото)

Сьогодні в Оренбургу (РФ) у віці 59 років помер відомий музикант, композитор і співак Олександр БАРИКІН.

Як повідомляє Газета.ру, за інформацією з оточення артиста, можливою «причиною смерті став широкий інфаркт».

«Після концерту Сашу забрали до лікарні, і там він помер... Проблеми зі здоров`ям почалися у Барикіна ще в січні, він лікувався в кардіологічному центрі», - сказали в оточенні артиста.

Популярність прийшла до О.БАРИКІНА після виконання таких пісень, як «Острів», «Букет», «Аеропорт», «Програма передач на завтра» і «Рятувальний круг». Він працював з Аллою ПУГАЧОВОЮ, Володимиром КУЗЬМІНИМ, Ігорем НІКОЛАЄВИМ, співробітничав з композитором Давідом ТУХМАНОВИМ.