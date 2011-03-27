Дуету Дольче і Габбана загрожує сім років в’язниці

Знаменитий дизайнерський дует Доменіко Дольче і Стефано Габбана можуть постати перед судом за звинуваченням в ухиленні від виплати податків. Найближчим часом стане точно відомо, чи буде порушено кримінальну справу у зв`язку з обставинами, що відкрилися ще в 2008 році. Якщо буде зібрано достатньо доказів проти італійських дизайнерів, то їм загрожує від п`яти до семи років тюремного ув`язнення.

Раніше повідомлялося, що в якості фігурантів у справі проходять ще п`ятеро людей. За наявними даними, вони брали участь у створенні офшорної компанії стилістів в Люксембурзі, де реєструвалися доходи, які не оподатковуються в Італії.

Всього вивести за межі країни вдалося майже 1 млрд євро, приблизно по 420 млн на кожного з стилістів. Крім того, модельєри звинувачуються у передачі своїх активів люксембурзькій компанії за вартістю набагато нижче ринкової.

Фірма Dolce & Gabbana з`явилася на світ в 1985 році і досить швидко зробила собі ім`я в модній індустрії. У цей час імперія D & G налічує 17 фабрик, три тисячі працівників і більше сотні бутиків у всіх куточках планети.

Додамо також, останнім часом, в Італійській Республіці була посилена боротьба з ухиленнями від сплати податків. Уряд країни прагне збільшити надходження до бюджету. Зараз Італія знаходиться в складній економічній ситуації, обсяг держборгу країни становить 115,8% ВВП. У якості одного із заходів економії бюджетних коштів уряд заморозив зарплати службовцям бюджетної сфери на чотири роки, так само були скорочені зарплати чиновників вищого рангу і обмежена кількість нових ставок в держапараті.

ТСН