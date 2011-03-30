В Україні знайшли сліди йоду-131 з Фукусіми-1

Державна інспекція ядерного регулювання України офіційно зареєструвала на території України наявність слідів йоду-131 з аварійної АЕС «Фукусіми-1». 27 березня йод-131 був зафіксований у мікроскопічній мінімально вимірюваній концентрації

Про це повідомив головний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки України Михайло Гашев.

За словами Гашева, АЕС України працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється в режимі онлайн - підвищення рівня потужності дози гамма-випромінювання на території України не спостерігається.

5 днів тому сліди йоду-131 з «Фукусіми-1» у повітрі зареєстрували в США і Канаді. Три дні тому – у Франції, Болгарії, Чехії і Фінляндії. Учора сліди радіоактивних ізотопів йоду-131 виявили в Глазго (Шотландія).

Як повідомляє прес-служба Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, з ізотопом цезію-137 ситуація складніша. Додатковий вміст у повітрі цезію-137 японського походження в Україні встановити неможливо. У 30-кілометрових зонах спостереження навколо діючих АЕС аналізам заважає цезій-137 Чорнобильського походження. У Київській області вміст ізотопу цезію-137 складає 4,4х10-5 Бк/м3.

«Відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) концентрація згаданих радіонуклідів в тисячі разів нижча за рівень, який вимагає реагування. Допустима концентрація ізотопу йоду-131 для населення складає 4 Бк/м3, ізотопу цезію-137 - 0,8 Бк/м3», - сказав Гашев.

Фокус