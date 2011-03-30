У Попова хочуть відкрити «Похоронний дім»

Управління ритуальних послуг Київської міської держадміністрації планує створити електронну базу місць поховань на міських кладовищах та відкрити Похоронний дім, який надаватиме ритуальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління ритуальних послуг Борис ФРОЛОВ сьогодні під час розширеного засідання колегії КМДА.

“Нами розробляється пропозиція зі створення Похоронного дому. Його планується створити на площах адміністративної будівлі, що споруджується на території меморіалу “Лук’янівський заповідник” і на базі ритуальної служби Спецкомбінату. Будівля Похоронного дому дасть можливість зосередити в одному місці за принципом “єдиного вікна” служби, які будуть проводити оформлення захоронень, надавати ритуальні послуги, пропонувати ритуальну атрибутику”, - розповів Б.ФРОЛОВ. Також, за його словами, в ритуальному Домі планується обладнати “зали для прощання, виставкові зали, зали для проведення поминальних обідів” тощо.

На цей час, уточнив Б.ФРОЛОВ, розробляються умови, на яких можна залучити інвесторів для завершення будівництва вищезгаданого адмінбудинку на Лук’янівському цвинтарі. Він зазначив, що загальна кошторисна вартість цього будівництва становить 46 млн. грн., з яких вже половина освоєна, і необхідно 23 млн. грн, щоб добудувати будівлю.

Щодо створення електронної бази захоронень. то керівник управління зазначив, що на сьогодні саме на Лук’янівському кладовищі вже зроблено пілотний проект.

“Ми повністю склали електронну базу захоронень... В подальшому це електронний паспорт з метою, зокрема, унеможливлення зловживань, з якими ми зіштовхуємось при підзахороненні”, - зазначив Б.ФРОЛОВ.

Крім того, за його словами, така база захоронень допоможе виявленню вільних ділянок землі на цвинтарі, допомагатиме родичам у пошуку місць захоронення членів родини.

Б.ФРОЛОВ також повідомив на колегії, що сьогодні управлінням розглядається питання про безкоштовне захоронення малозабезпечених людей (на даний час безкоштовне захоронення стосується учасників бойових дій, інвалідів війни, героїв війни, соцпраці та ін.)

“Підготовлено проект рішення, але застряг при погодженні через відсутність грошей...”, - пояснив він.

У свою чергу голова КМДА Олександр ПОПОВ висловив думку, що місто зможе самостійно, без інвесторів, добудувати й адмінбудівлю на Лук’янівському кладовищі і знайти кошти для безкоштовного захоронення вказаної вище категорії городян. Він доручив Б.ФРОЛОВУ підготувати кошторис витрат на добудову об’єктів міських кладовищ та забезпечення ритуальними послугами.

“Це приблизно 40 млн. грн. Це не така велика сума, яку місто не може знайти навіть в умовах дефіциту бюджету. Тому Ви готуєте пропозицію, проектну документацію і виходите з документами і, безумовно, по проблемі соцзахисту людей, тобто безкоштовного захоронення. Ми підготуємось і після першого півріччя, я думаю, ми будемо готові прийняти Ваші пропозиції і затвердити. А може, й раніше...”, - сказав О.ПОПОВ, звертаючись до Б.ФРОЛОВА.

Із 40 млн. грн., що були озвучені О.ПОПОВИМ, частина передбачатиметься й на оновлення автопарку комунальної служби поховань. За даними Б.ФРОЛОВА, на сьогодні в них працюючими є 66 машин для перевезення померлих, з яких 20 вже потребують списання. Щодня виїжджають за замовленнями 15-25 машин, але буває й потреба у 40. Для нормальної роботи підприємства необхідно, за словами керівника управління, 12 нових машин, вартістю 5-6 тис. доларів кожна.

На безкоштовне захоронення малозабезпечених, за попередніми підрахунками, необхідно близько 2,5 млн. грн.