Керівництво Рівненщини прагне спростити поїздки до Білорусі

Влада Рівненщини виступила з ініціативою спростити процедуру перетину україно-білоруського кордону мешканцями прилеглих територій з обох його боків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної держадміністрації, з такою ініціативою виступив голова ОДА Василь БЕРТАШ.

Зокрема, керівник області пропонує створити на кордоні додаткові пункти пропуску, щоб жителі Рокитнівського, Дубровицького і Зарічненського районів могли спростити собі легальні поїздки до рідних у сусідню державу, а в сезон збирання грибів і ягід не ставали нелегальними мігрантами.

Головам прикордонних райдержадміністрацій Рівненщини В.БЕРТАШ доручив поновити переговори з білоруськими колегами про створення додаткових пунктів пропуску.

Водночас, В.БЕРТАШ вважає, що таке питання зручності перетину кордону потрібно порушувати на урядовому рівні. Тому він доручив підготувати необхідне обґрунтування, щоб скерувати його на розгляд у МЗС України.