Старі будинки в Донецьку становлять загрозу

Донецька обласна рада в рамках підготовки регіону до фінального туру чемпіонату Європи з футболу 2012 року приділить «особливу увагу» фасадам будинків у Донецьку та інших містах області, щоб запобігти нещасним випадкам, пов`язаним із обваленням зовнішніх конструкцій будівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ, відповідаючи на запитання, що має намір робити облрада, щоб у регіоні не повторювалися випадки обвалення конструкцій будівель і житлових будинків, які призводять до смертельних травм людей.

«Принаймні, Донецька обласна рада таким об`єктам, які ми збираємося задіяти до Євро, хоче приділити основну увагу, саме фасадам будівель, дахам», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що в Донецьку житловий фонд дуже старий, тому облрада спільно з Донецькою міськрадою просить звернути особливу увагу на цю проблему, щоб забезпечити безпеку громадян і, звичайно, гостей Євро-2012.

«Але поки ця проблема існує, і - найстрашніше, - що люди гинуть», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ, згадавши про недавні трагічні смерті двох людей у Донецьку внаслідок обвалення козирків у під`їздах багатоповерхових будинків.

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 березня 2011 року в м. Донецьку в результаті обвалення козирка на під`їзд житлового будинку загинув 21-річний чоловік.

Півроку тому - 27 вересня 2010 року - троє підлітків, 1994, 1996, 1997 р.н., розважалися тим, що разом повисали на козирку під`їзду - запасного виходу з десятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього залізобетонна конструкція впала, і всі троє підлітків отримали травми і були госпіталізовані до Обласної травматологічної лікарні м.Донецька. Згодом один із постраждалих помер у лікарні.