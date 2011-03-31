Конфлікт у Лівії мине, але ціни на нафту назад не знизяться?
Прогноз бразильського експерта
Бразильський нафтогазовий холдинг Petrobras не чекає, що ціни на нафту повернуться на той рівень, на якому вони були до початку конфлікту в Лівії та заворушень у країнах Близького Сходу, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву фінансового директора компанії Альміра Барбасса (Almir Barbassa).
"Ціна на сиру нафту (марки WTI - ред.), яка вчора в Нью-Йорку зупинилася на позначці 104,79 за баррель, навряд чи спуститься до того рівня, на якому вона була до конфлікту в Лівії (близько 81 долара - ред.). Зросла сама нижня межа цін на нафту і тенденція до зростання збережеться", - наводить його слова РІА "Новости".
У повідомленні наголошується, що ціни на нафту з моменту початку конфлікту в Лівії зросли на 24% і 7 березня досягли максимального рівня за майже 2,5 роки. Зростання цін пояснюється побоюваннями інвесторів, що перебої з постачаннями торкнуться не тільки лівійської сировини.