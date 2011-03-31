Конфлікт у Лівії мине, але ціни на нафту назад не знизяться?

Бразильський нафтогазовий холдинг Petrobras не чекає, що ціни на нафту повернуться на той рівень, на якому вони були до початку конфлікту в Лівії та заворушень у країнах Близького Сходу, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заяву фінансового директора компанії Альміра Барбасса (Almir Barbassa).

"Ціна на сиру нафту (марки WTI - ред.), яка вчора в Нью-Йорку зупинилася на позначці 104,79 за баррель, навряд чи спуститься до того рівня, на якому вона була до конфлікту в Лівії (близько 81 долара - ред.). Зросла сама нижня межа цін на нафту і тенденція до зростання збережеться", - наводить його слова РІА "Новости".

У повідомленні наголошується, що ціни на нафту з моменту початку конфлікту в Лівії зросли на 24% і 7 березня досягли максимального рівня за майже 2,5 роки. Зростання цін пояснюється побоюваннями інвесторів, що перебої з постачаннями торкнуться не тільки лівійської сировини.