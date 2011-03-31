Через 18 місяців сигарети без піктограм будуть заборонені

Кабінет міністрів постановою № 306 від 19 січня 2011 року затвердив перелік кольорових малюнків і піктограм, що входять до додаткових медичних попереджень на упаковці тютюнових виробів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

"Згідно з чинним законодавством це означає, що через 18 місяців, тобто з 30 вересня 2012 року, виробникам та імпортерам буде заборонено поставляти на ринок тютюнові вироби без нових попереджень", - підкреслили в прес-службі.

В МОЗ нагадали, що в Україні з 2007 року на тютюнових пачках розміщуються відносно великі (30% поверхні пачки) текстові попередження про небезпеку вживання тютюнових виробів. Проведені дослідження показали, що ці попередження суттєво підвищили поінформованість українців щодо наслідків тютюнокуріння і сприяли зменшенню його поширеності.

Проте, як свідчить досвід інших країн, ефективність попереджень з часом зменшується, бо люди до них звикають. Тому Верховна Рада України, у відповідність до ратифікованої Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну, внесла зміни до законодавства, які передбачають збільшення розміру попереджень з 30% до 50%, збільшення кількості попереджень з 7 до 11, зміну тексту попереджень та доповнення їх малюнками або піктограмами.