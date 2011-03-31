Людмилу Гурченко поховають 4 квітня

Легендарна російська кіноактриса, народна артистка СРСР Людмила Гурченко буде похована на Новодівичому кладовищі Москви 4 квітня.

Про це УНІАН повідомили в Союзі кінематографістів Росії.

"Л.Гурченко буде похована на Новодівичому кладовищі. Церемонія прощання з великою актрисою пройде у Великому залі Будинку кіно 4 квітня. Початок о 12.00", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Л.Гурченко померла в Москві 30 березня на 76-му році життя.

Людмила Марківна Гурченко народилася 12 листопада 1935 року в Харкові (Україна). У 1958 році закінчила ВДІК. У 1956 році на екрани вийшла музична комедія Ельдара Рязанова "Карнавальна ніч", де Л.Гурченко виконала пісню "П`ять хвилин", що зробила її знаменитою У подальші роки вона стає однією з провідних актрис вітчизняного кінематографа. Серед найбільш відомих робіт Л.Гурченко - ролі у фільмах "20 днів без війни", "П`ять вечорів", "Кохана жінка механіка Гаврилова" (1982), "Вокзал для двох" (1983), "Любов і голуби" (1984). У 2000-і роки вийшли такі фільми з її участю, як "Старі шкапи" (2000), "Жіноче щастя" (2001), "Якщо завтра в похід..." (2004), "Карнавальна ніч-2, або П`ятдесят років опісля" (2006). Фільмографія актриси включає понад 80 стрічок.

Л.Гурченко - народна артистка СРСР (1983). Нагороджена орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2000) і III ступеня (2005) і почесним знаком "Громадське визнання" (1998).

У листопаді минулого року Л.Гурченко відзначила 75-річчя. Напередодні ювілею вона зняла фільм "Строкаті сутінки", до якого сама написала музику, сама зіграла головну роль і сама заспівала. До останніх днів актриса продовжувала виступати на сцені і зніматися в кліпах.