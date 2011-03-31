Долар і євро на міжбанку ростуть

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9710/7,9760 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту становили 0,2799/0,2802, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,2980/11,3065. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4177/1,4179 (середа – 1,4072/1,4074). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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