Людмилу Гурченко поховають у суботу (уточнена)
13:04, 31 березня 2011Суспільство
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Шанувальники несуть квіти до її будинку
Людмилу Гурченко поховають у суботу на Новодівичому кладовищі.
Як повідомляє "Эхо Москвы", громадянська панахида почнеться в 10 ранку в Центральному будинку літераторів. Такі останні уточнені дані про дату і місце похоронів. Актриса померла напередодні на 76-му році життя від серцевого нападу. На адресу сім`ї Гурченко продовжують надходити співчуття. Шанувальники її таланту як і раніше несуть квіти до будинку в Москві, де жила актриса.
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