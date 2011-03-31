Людмилу Гурченко поховають у суботу (уточнена)

Людмилу Гурченко поховають у суботу на Новодівичому кладовищі.

Як повідомляє "Эхо Москвы", громадянська панахида почнеться в 10 ранку в Центральному будинку літераторів. Такі останні уточнені дані про дату і місце похоронів. Актриса померла напередодні на 76-му році життя від серцевого нападу. На адресу сім`ї Гурченко продовжують надходити співчуття. Шанувальники її таланту як і раніше несуть квіти до будинку в Москві, де жила актриса.