У Тернополі затримали розробника порносайтів

Правоохоронці затримали 28-річного тернополянина, який заробляв створенням порнографічних сайтів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків Управління МВС України в області, для створення сайтів затриманий брав матеріали із закордонних порталів, також закачував на свої сайти уривки з порнофільмів із власної колекції. Новостворені порнографічні Інтернет-сторінки мали вільний доступ і високу відвідуваність, відтак тернополянин почав розміщати на них банерну рекламу і заробляти на цьому гроші. За даними правоохоронців, місячний заробіток перевищував 1 тис. у. о.

Під час проведення обшуку у підозрюваного міліціонери вилучили комп’ютерну техніку, з допомогою якої створювалися порносайти, програмне забезпечення, диски із забороненою відеопродукцією. Вилучені матеріали носять ознаки порнографії, що підтверджують висновки комп’ютерно-технічної експертизи.

Щодо затриманого слідчі порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).