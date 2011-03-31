За вбивства підлітка судитимуть міліціонера

Вчора прокуратура Дніпропетровської області направила до суду кримінальну справу стоосовно дільничного інспектора Синельниківського райвідділу міліції, який 22 жовтня минулого року під час несення служби застрелив підлітка та тяжко поранив іншого неповнолітнього.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

22 лютого поточного року міліціонеру пред’явлено обвинувачення у перевищенні влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному вбивстві за ч. 3 ст. 365 та ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України.

22 жовтня 2010 року під час несення служби з охорони громадського порядку і охорони бюлетенів територіальної виборчої комісії дільничний інспектор залишив місце служби та допустив присутність на дільниці сторонніх осіб. Згодом при відсутності загрози нападу на нього та на виборчу дільницю міліціонер застосував вогнепальну зброю. В результаті один підліток помер, а другий отримав вогнепальні поранення.

За скоєні злочини міліціонеру загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.