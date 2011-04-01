Лозінський: мене хочуть розстріляти

В найближчі дні Дніпровський суд столиці може винести вирок у гучній справі екс-бютівця Віктора Лозінського, якого звинувачують у вбивстві селянина Валерія Олійника на Кіровоградщині. Вчора пройшло одне з останніх засідань — дали слово захисту Лозінського, йому самому і екс-прокуророві Голованівського району Євгену Горбенку (потім виступлять ще двоє фігурантів — екс-міліціонер Михайло Ковальський і єгер Василь Перепелиця).

Як пише газета "Сегодня", Лозінський почав із того, що через тиждень йому виповниться 48 років, і почав повідомляти суду «сенсаційну інформацію»: не було не лише вбивства Олійника, але в Україні не існує й місця, де тому завдавалися травми. Мовляв, йому, Лозінському, не знайомий такий географічний об`єкт, як поле №6/2 у Голованівському районі, і немає його в земельних реєстрах (адвокат екс-бютівця тут же заявив, що справу потрібно відправити на дорозслідування). «Є дані, що Олійник міг отримати травми за 7 годин до зустрічі з нами», — заявив Лозінський. Він також нагадав, що медики забрали Олійника живим. Помер же селянин, за версією захисту Лозінського, через те, що в його організмі було передозування наркотиків, а коли лікарі почали вводити йому ліки, у того зупинилося серце. «Умовно кажучи, мене хочуть розстріляти, — продовжив екс-бютівець. — Він, Олійник, піднімав руку на свою матір. Це нормальна людина? Це дурень! (Пізніше Лозінський обізвав мертвого селянина «смердючим» і «чортом)». Також Лозінський вперше заявив, що, будь у нього того дня зброя (його наявність він заперечує), то він би вистрілив в Олійника: «Я не приховую цього. Але злочину я не скоював, а лише обеззброював Олійника. Я подумав, що це міг бути збіглий ув`язнений!». Адвокат Лозінського Віктор Грицюк взагалі назвав дії екс-нардепа та інших учасників інциденту «героїчним вчинком» і попросив суд... виправдати його підзахисного. Держобвинувачення в особі прокурора Валентина Донченка вимагає для екс-нардепа довічний термін.