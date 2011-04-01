Полтаві тимчасово повернули газ

Теплопостачання Полтави до вечора відновлено в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар КП «Полтаватеплоенерго» Олександр ЦИГАНОК.

За його словами, сьогодні в Полтаві через борги за газ ВАТ «Полтавагаз» почало відключати котельні «Полтаватеплоенерго».

«В облдержадміністрації терміново було скликано нараду. Там домовилися, що котельні до понеділка будуть включені, а з понеділка знову почнуться переговори. Ми на початок опалювального сезону боргів не мали. Через різницю в тарифах ми маємо 35 млн. грн. боргу за кінець 2010 року й 27 млн. грн. із початку 2011 року. Дивіться самі - ми газ купуємо за 1309 грн. за тис. кубометр, а в тарифі закладена ціна 1040 грн.», - сказав О.ЦИГАНОК.

Він також повідомив, що населення платить за опалення протягом року, а ДК «Газ України» вимагає проплату під час опалювального сезону.

«Вони нам суму боргу назвали 77 млн. грн. Ми погасимо цю суму в період між опалювальними сезонами. Але вони вимагають погасити негайно», - сказав прес-секретар.

Довідка УНІАН. Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство "Полтаватеплоенерго" забезпечує теплом і гарячою водою споживачів Полтави, Котельви, Карлівки, Машівки, Решетилівки.