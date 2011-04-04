Український військовий корабель вирушив до Стамбула

Корабель управління «Славутич» Військово-Морських Сил України сьогодні вийшов із Севастополя в море і взяв курс на Стамбул (Туреччина) для участі у квітневій активації міжнародного оперативного з’єднання кораблів Blackseafor.

Як передає корреспондент УНІАН, у проводах корабля взяли участь командувач українських ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ, члени військової ради флоту, представники влади і громадськості міста.

Звертаючись до моряків під час короткого мітингу, керівник виду Збройних Сил наголосив: «Корабель неодноразово виконував подібні завдання, і завжди повертався в рідну базу з високими оцінками».

Він висловив упевненість у тому, що екіпаж виконає ці завдання на «відмінно».

Командувач флоту акцентував увагу присутніх на тому, що цими днями великий десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський» перебуває у Середземному морі, де йому, згідно Указу Президента України, належить виконати гуманітарну місію з евакуації українських громадян з Лівії.

У зв’язку з цим адмірал В.МАКСИМОВ висловив задоволення, що кораблі національного флоту все частіше виходять в море з метою здійснення відповідальних завдань.

Добрі слова побажання висловили екіпажу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ та заступник голови Севастопольської міської ради Сергій АНТОНЕНКОВ. До моряків також звернулися почесний голова громадської організації «Ветерани Військово-Морських Сил України» віце-адмірал у відставці Микола КЛІТНИЙ та священник Української православної церкви настоятель храму Вознесіння Господнього ієрей Борис КРАВЕЦЬ.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС України, під час переходу морем із Севастополя до Стамбула на кораблі управління «Славутич» будуть проведені навчання та тренування, зокрема, з проходження вузькості, визначення місця корабля різними способами, плавання в штормових умовах та в умовах обмеженої видимості, захисту від зброї масового ураження, ведення артилерійського бою з надводним кораблем противника, з протимінної оборони, а також відпрацьовуватимуться задачі з боротьби за живучість корабля та інші.

Згідно плану активації, «Славутич» у складі міжнародного з’єднання кораблів буде задіяний в комплексі тактичних навчань, а також здійснить дружні візити до країн-учасниць Угоди.