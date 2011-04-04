У Празі погода мов посеред літа

Новий температурний рекорд встановлено в столиці Чехії - стовпчик термометра піднявся вище 25 градусів тепла, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на ЧТК.

За даними чеської метеослужби, в Празі в неділю 3 квітня була відмічена найвища температура дня в Чехії - плюс 25,6 градусів.

Попередній рекорд був встановлений 1953 року, коли стовпчик термометра піднявся до позначки 23,2 градуса Цельсія.

"Це був справжній літній день, оскільки температура перевищила 25 градусів тепла", - пояснив представник національної метеослужби Павло Йуза.

Тепло було і в інших містах Чехії, зокрема, в Хебі, Градці Краловім і Маріанських Лазнях. За прогнозами метеорологів, тепла погода в найближчі дні збережеться - в Чехії буде 20-22 градуси тепла.