Долар і євро на міжбанку ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9720/7,9770 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися до 0,2812/0,2813, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,3425/11,3515.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4224/1,4226 (п`ятниця — 1,4158/1,4160).

У п`ятницю, 1 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.