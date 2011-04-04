Знайомтесь: новий проект «УНІАН-Кримінал»

Інформаційне агентство УНІАН із 4 квітня розпочало новий проект «УНІАН-Кримінал» . На сторінці «УНІАН-Кримінал» у режимі on-line публікуватиметься інформація про найбільш резонансні злочини, дорожньо-транспортні пригоди, оперативні новини, відеоінформація з місця пригод, а також коментарі та інтерв`ю провідних фахівців і керівників правоохоронних органів.

Крім того, на сторінці розміщуватимуться інформаційно-аналітичні публікації.

В інформаційних рубриках «Гучні справи», «Афери», «Судові процеси», «Хабарництво», «Економічні злочини» вже сьогодні читайте:

-У столиці розкрито витончене вбивство

- Львівський суд відпустив кілерів

- На Харківщині дядько рік тримав у рабстві власного племінника

- На Житомирщині вилучено 500 кг вибухівки

- Чи посадять Черновецького за дерибан київської землі?

та ще багато актуальних новин з кримінальної тематики.