Чиновники поставили собі вікна за «шкільні» гроші

У Черкаській області чиновники відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації на кошти, передбачені для утримання шкіл району, встановили в приміщеннях свого відділу металопластикові вікна.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КРУ у Черкаській області.

За їх даними, на придбання 16 металопластикових вікон було використано понад 30 тис. грн., які бюджетом передбачалися для утримання шкіл району.

Загалом ревізори КРУ виявили у відділі освіти Кам’янської райдержадміністрації фінансових порушень майже на 1 млн. грн. Так, внаслідок неврахування наявних залишків продуктів харчування та вугілля на кінець року, відділом освіти було безпідставно заплановано та спрямовано кошти загального фонду місцевого бюджету на придбання вказаних матеріальних цінностей протягом 2009-2010 років. Це спричинило зайве виділення коштів на суму понад 500 тис. грн.

Порушуючи чинне законодавство, у 2009-2010 роках відділом освіти Кам’янської РДА без застосування тендерних процедур було здійснено закупівлю за кошти місцевих бюджетів продуктів харчування та твердого палива на суму понад 300 тис. грн.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи, зазначили в КРУ.

В телефонній розмові з кореспондентом УНІАН начальник відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації Олександр ШАМРАЙ відмовився від будь-яких коментарів щодо фінансових порушень, які виявили ревізори КРУ.