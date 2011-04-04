На території стадіону до Євро-2012 виявили мінометну міну

На території стадіону до Євро-2012 у Львові під час проведення земляних робіт було виявлено мінометну міну часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, про виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи, на місці знахідки виставлено охорону.

“Подано заявку на знешкодження боєприпасу до спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС ", – йдеться у повідомленні.