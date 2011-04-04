Арселор Міттал: держава заборгувала нам 3,5 мільярди

Загальна сума заборгованості держави перед ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сьогодні становить 3,5 млрд. грн.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН директор із соціальних і загальних питань «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр ЗОЗУЛЯ.

Зокрема, за його словами, станом на 31 грудня 2010 р. сума неповерненого державою ПДВ становила 2,3 млрд. грн., підприємство також сплатило до держбюджету 1,2 млрд. грн. авансових платежів із податку на прибуток.

За словасм О.ЗОЗУЛІ, в разі повернення заборгованості із ПДВ підприємство могло б швидше вирішити низку завдань, що стосуються модернізації та виконання взятих на себе інвестзобов`язань.

За його словами, з наступного року підприємство планує зайнятися будівництвом аглофабрики. У планах також реконструкція й будівництво коксових батарей, заміна мартенівських печей електропечами тощо. «АрселорМіттал Кривий Ріг» також звернувся до низки вітчизняних науково-дослідних інститутів за визначенням й обгрунтуванням необхідної для повноцінного виробництва на підприємстві кількості працівників.

Голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат (КПУ) Євген МАРМАЗОВ повідомив, що він надіслав листи Президенту України і прем`єр-міністру у зв`язку з ситуацією, що склалася через неповернення підприємству заборгованості з ПДВ. Він також зазначив, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» дуже часто й, можливо, іноді необгрунтовано піддається перевіркам із боку різних контролюючих органів. Так, за його інформацією, на даний момент на підприємстві знаходяться з метою перевірки 37 екологічних інспекторів.

Є.МАРМАЗОВ також повідомив, що за результатами виїзного засідання Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації на «АрселорМіттал Кривий Ріг», яке відбулося 24 березня цього року, комісією було встановлено, що станом на 31 грудня 2010 р. умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь» виконуються належним чином.

У свою чергу голова департаменту Фонду державного майна України (ФДМУ) Юрій НІКІТІН зазначив, що сьогодні ФДМУ і представниками власника «АрселорМіттал Кривий Ріг» розробляється додаткова угода з виходу підприємства з форс-мажорних обставин. У першу чергу, за його словами, ця угода уточнить терміни виконання тих або інших узятих на себе покупцем «Криворіжсталі» інвестзобов`язань, які були перенесені в 2010 р. у зв`язку з форс-мажорними обставинами.

Як повідомляв УНІАН, представники ФДМУ і члени Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації раніше заявили, що умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" («Криворіжсталь») за підсумками діяльності за 2010 р. виконуються належним чином, зокрема щодо соціального блоку зобов`язань.

За інформацією ФДМУ, загальний обсяг витрат на охорону праці й соціально-побутові цілі в 2010 р. становив 196 млн. 198,6 тис. грн. Із 1 квітня 2011 р. на підприємстві підвищено тарифні ставки працівникам і посадові оклади керівникам, фахівцям і службовцям на 7%, що повною мірою дозволило забезпечити вимоги законодавства й договору по рівню соціальних стандартів. Житлова програма на 2010 р. виконана в повному обсязі, введено в експлуатацію 2 житлових будинки на 164 квартири. Ведеться будівництво двох нових будинків на 285 квартир, які планується передати працівникам ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" безкоштовно в 2011 р.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2009 році скоротив виробництво основних видів продукції на 17,2-21,6%.