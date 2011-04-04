Президент Монголії планує відвідати Україну

Президент Монголії Цахиагійн ЕЛБЕГДОРЖ у червні цього року планує здійснить візит в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, деякі питання підготовки до візиту сьогодні обговорив заступник міністра економіки України Василь МАРМАЗОВ з делегацією Монголії на чолі з державним секретарем Міністерства закордонних справ і торгівлі Дамдіном ЦОГТБААТАРОМ.

Сторони домовилися про проведення наприкінці травня в Києві п`ятого засідання Міжурядової українсько-монгольської комісії з питань торговельно-економічної і науково-технічної співпраці і українсько-монгольського бізнес-форуму.

В.МАРМАЗОВ зазначив, що азіатсько-тихоокеанський регіон у цілому для України є перспективним.

«Під час зустрічі держсекретар підтвердив, що Монголія зацікавлена в тому, щоб ми нарощували там свою присутність. Усі ці речі необхідно буде звірити на засіданні комісії», - цитує В.МАРМАЗОВА прес-служба Мінекономрозвитку.

Д.ЦОГТБААТАР, у свою чергу, зазначив, що Україна розглядається Монголією як потенційний партнер у налагодженні співпраці в різних галузях, насамперед таких, як геологорозвідка корисних копалини енергетика і машинобудування, сільське господарство, освіта і наука.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 січня ц.р. в Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму провів зустріч з Президентом Монголії Цахиагійном ЕЛБЕГДОРЖЕМ.

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу монгольського колеги на незначний рівень торговельно-економічного обороту між двома державами.

«І це соромно. Необхідно його підняти на рівень, щоб ми мали з вами задоволення», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Монголії погодився з позицією українського лідера.