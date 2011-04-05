Справа про пошкодження плитки на Майдані дійшла до суду

Прокуратура Києва 1 квітня передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням шести осіб у пошкодженні плитки покриття і металевого огородження Майдану Незалежності столиці і перекриття учасниками акції протесту проїжджої частини вулиць Хрещатик та Інститутська, що призвело до суттєвого порушення роботи транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Її розслідувало ГУ МВС України в м. Києві.

Справу для розгляду по суті направлено до Шевченківського районного суду м. Києва.