Поплавський: ректорів бідних не буває

Сьогодні в Московському державному театрі естради відбудеться бенефіс народного артиста України, ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла ПОПЛАВСЬКОГО «Любов без кордонів» для української діаспори.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив сам М.ПОПЛАВСЬКИЙ.

«Ми запросили українських дипломатів і українську діаспору», - сказав М.ПОПЛАВСЬКИЙ.

«Коли ми думали, яку ціну виставити за квитки, то зрозуміли, що краще зробити подарунок для москвичів», - сказав він.

За його словами, «цим концертом робиться інвестиція в майбутнє наших взаємовідносин». «Завдання не стоїть заробити – ми ж не бідні люди. Ректорів бідних не буває. Якщо хтось говорить з російських ректорів, що він бідний, то це означає, що він поганий ректор», - сказав М.ПОПЛАВСЬКИЙ.

Він наголосив, що сьогодні відбудеться його перший концерт у Москві, і він сподівається, що «це зерно проросте нашою дружбою і любов`ю».

М.ПОПЛАВСЬКИЙ відзначив, що в майбутньому можливий виступ багатьох українських молодіжних колективів у Москві.

Він запевнив, що аналогів його шоу-програми в Москві немає. «Це шоу, де одночасно професіонально працюють світло, звук, балет, бек-вокал. Це буде театр пісні», - сказав він.

М.ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що в програмі візьмуть участь співаки Наталія БУЧИНСЬКА, Олександр СЄРОВ, Наташа КОРОЛЬОВА, Йосип КОБЗОН і Іво БОБУЛ.

За його словами, «зараз ставка робиться на Москву, проте в майбутньому можуть пройти концерти в Ростові-на-Дону, Тюмені і Владивостоку». «Нас запрошує українська діаспора», - сказав М.ПОПЛАВСЬКИЙ.

М.ПОПЛАВСЬКИЙ заявив, що «половина Москви – це українці, третя частина Росії – це українці».