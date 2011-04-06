Митник зламав обидві ноги, тікаючи від СБУ

В Одесі в момент затримання співробітниками СБУ за отримання хабара митник вистрибнув із вікна другого поверху будівлі митного поста «Одеса-вантажний» і зламав обидві ноги.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ, уточнивши, що «інспектор служби боротьби з контрабандою й порушенням митних правил Південної митниці був викритий на робочому місці в отриманні хабара в розмірі 2,5 тис. доларів».

Викликана на місце події бригада "швидкої допомоги" відвезла постраждалого до лікарні в супроводі конвою.

За інформацією прес-служби Південної митниці, адміністрація ініціювала звільнення затриманого за хабарництво з митних органів.