Парламент дозволив закривати сільські школи

Мораторій відхилили

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про впровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості». Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 75 із 344 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, Партія регіонів - 4, „Батьківщина” - 25, НУ-НС - 12, комуністів - 25, „Реформи” - 5, Народної партії - 1, позафракційні - 3. Даним проектом постанови передбачалося продовжити мораторій до 19 грудня 2011 року.

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