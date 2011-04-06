Суд заарештував екс-мера Гурзуфа

Центральний районний суд Сімферополя 5 квітня обрав колишньому меру південнобережного селища Гурзуф Віктору ГАМАЛЮ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Чиновник, який знаходився в розшуку, звинувачується у виділенні комерційній структурі двох земельних ділянок площею 1,3 га.

Суд також вирішив заарештувати землевпорядника Гурзуфської селищної ради, який погоджував виділення цих ділянок.

Встановлюється розмір завданих державі збитків. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму в жовтні 2010 року порушила кримінальну справу проти тодішнього голови Гурзуфської селищної ради В.ГАМАЛЯ за підозрою у внесенні до офіційних документів свідомо помилкової інформації при передачі в оренду фірмі двох ділянок нібито для зберігання плавзасобів, хоча фактично структура будувала житловий комплекс.