У Сімферополі горів Центральний ринок

10:58, 06 квітня 2011
Суспільство
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Причина встановлюється

Увечері 5 квітня у Сімферополі горіли торгові павільйони на Центральному ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, займання виникло у двох торгових павільйонах. Вогнем знищено одяг, особисте майно, пошкоджено ролети, обшивку павільйонів. Площа пожежі становила 15 кв.м.

Причина пожежі і розмір збитку встановлюються.

 

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