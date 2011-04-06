У Сімферополі горів Центральний ринок

Причина встановлюється

Увечері 5 квітня у Сімферополі горіли торгові павільйони на Центральному ринку. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, займання виникло у двох торгових павільйонах. Вогнем знищено одяг, особисте майно, пошкоджено ролети, обшивку павільйонів. Площа пожежі становила 15 кв.м. Причина пожежі і розмір збитку встановлюються.

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